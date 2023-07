Donnarumma incompatibile con Luis Enrique | il PSG valuta la cessione e individua il sostituto

Donnarumma incompatibile con Luis Enrique: il PSG valuta la ... Calciomercato.com

Il mercato del Paris Saint-Germain ha cominciato definitivamente ad accendersi, complice anche l’arrivo in panchina di Luis Enrique, nuovo allenatore della formazione parigina. Dall’annuncio di Milan ...Gigio Donnarumma lontano dal Psg. Il team Raiola dice no in una intervista con la redazione online di Spormediaset. Non è in discussione che l’ex Milan lasci il club parigino, come ha confermato Enzo ...