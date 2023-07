Donna trovata morta nella vasca da bagno | era lì da cinque giorni

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dai suoi vicini di casa non la vedevano più e non avevano sue notizie. Così, in preda alla preoccupazione, hanno deciso di dare l'allarme, che ha portato a una macabra scoperta. All'una di oggi, venerdì 14 luglio, il corpo senza vita della 63enne Renza Martinello è stato trovato dalla...

... l'infermiera, ha riferito alla polizia la presenza di unamolesta nei corridoi dell'ospedale. Gli agenti l'hannoseminuda, sopra il lettino, mentre era in atteggiamenti molto intimi con ...Aprì il fascicolo nel punto in cui aveva infilato la matita - spillone: "Siamo a Roma nel 1958, in un appartamento della centrale via Cavour vieneunaaccoltellata". "Chi scopre il ...Già, perché il cadavere poi recuperato dai vigili del fuoco è di una. E secondo la pista al ... seppur ancora in stato di choc, è stata la stessa persona che si èdavanti la salma ...

Donna molesta in ospedale, si finge dottoressa: trovata seminuda ... TgVerona

Una coppia di anziani, marito 80enne e moglie di 77 anni, sono stati trovati morti in casa a San Biagio di Osimo (Ancona). Lui era in bagno, la donna sulle scale. Non sono stati trovati segni di ...Marito e moglie sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Osimo, cosa è successo alla coppia Ecco qual è l'ipotesi ...