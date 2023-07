(Di venerdì 14 luglio 2023) Un bambino di unè statoto dalla propria madre, stamani a Voghera, in provincia di Pavia. La, secondo una prima ricostruzione, hato iche, però, giunti sul posto hpotuto solo constatare il decesso del piccolo. La madre avrebbe agito in preda a un raptus. Laal momento si trova in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri della Comando di Pavia. Sul posto anche il pm di turno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La, che avrebbe agito in preda a un raptus. Si trova ora in ospedale e verrà sottoposta a fermo da parte dei carabinieri.La, che avrebbe agito in preda a un raptus, si trova ora in ospedale e verrà sottoposta a fermo da parte dei ...11.05 Pavese,mammafiglio di 1 anno Tragedia a Voghera (Pavia). Una mamma ha strangolato questa mattina suo ... Laavrebbe agito in preda a un raptus.

Donna strangola il figlio di un anno nel Pavese e poi chiama i soccorsi Il Fatto Quotidiano

Un bambino di 1 anno è stato strangolato dalla propria madre, stamani a Voghera, in provincia di Pavia. La donna, secondo una prima ricostruzione, ha chiamato i soccorsi che, però, giunti sul posto ha ...Una mamma strangola il figlio di un anno e chiama i soccorsi, ma è troppo tardi. La donna, forse in preda a un raptus, ha ucciso il piccolo con le sue mani. L'epiosodio choc è avvenuto a Voghera, in ...