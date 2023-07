Domani sciopero degli aerei | oltre 1000 voli rischio

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI -mille, nazionali e internazionali. Si preannuncia un giorno di passione per i viaggiatori chedovranno prendere un aereo negli aeroporti italiani. È stato annunciato e confermato, ad ora, un nuovonazionale del settore del trasporto aereo per la giornata di sabato 15 luglio. Unoche avrà pesanti ripercussioni considerando le partenze dei vacanzieri in questo periodo. Gli orari delloriguarderanno i viaggi previsti nelle fasce orarie dalle 10 alle 18, ma saranno inevitabili le ricadute su tutti idella giornata, con ritardi e cancellazioni. Dalle 12 alle 16 si fermeranno i piloti della compagnia Malta Air che opera idi Ryanair. Ma non saranno i soli. I sindacati ...

Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nellodi sabato 15 luglio . I vettori aerei dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al ...Il personale di terra si ferma dalle 10 alle 18 di, sabato. Disagi e cancellazioni per tutta la giornata. Il 40% dei passeggeri sarà spostato su altre ...Corsa contro il tempo per evitare lonegli scali annunciato per, sabato 15 luglio . Dopo il giovedì nero di ieri, con disagi in tutta Italia per lodel personale di Trenitalia e Italo nonostante la precettazione ...

Trasporti, domani lo sciopero degli aerei: cancellati voli nazionali e internazionali. Oggi fermi ... Il Sole 24 ORE

Si temono pesanti ripercussioni in questo periodo di partenze per le vacanze. Lo stop dalle 10 alle 18 ma ci saranno ricadute su tutta la giornata ...Si ferma il personale di terra di tutto il comparto, oltre al personale navigante di Vueling. Voli alternativi e rimborsi: le opzioni ...