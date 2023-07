Doctor Strange nel Multiverso della follia | Hayley Atwell | Il cameo di Peggy Carter è stato frustrante

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'attrice ha fortemente criticato l'utilizzo del suo personaggio nel sequel di, definendoloe dannoso per il suo arco narrativo. Tra i numerosipresenti innelc'èanche quello di Haileynei panni di Captain, personaggio già apparso nella serie animata What If? e che nel film viene rappresentato come componente degli Illuminati di Terra-838. Undi breve durata dal momento che il suo personaggio viene ucciso in maniera brutale dal suo stesso scudo lanciatole da Wanda Maximoff. A parlarne ci ha pensato proprio Haileyai microfoni del podcast Happy Sad ...

Dopo Endgame è tornata in What If... , serie animata nei panni del Capitano Carter e ha riportato il personaggio in live - action innel Multiverso della Follia come parte degli ...... Patricia Tannis , che verrà rappresentato sul grande schermo in maniera molto simile alla sua controparte "animata": Leggi anche Benedict Cumberbatch annuncia il ritorno di: "Sarò su ...... c'è sicuramente la Captain Carter interpretata da Hayley Atwell , versione che poi abbiamo visto anche in live - action innel Multiverso della Follia. Hasbro ha quindi realizzato una ...

Doctor Strange 2: per Hayley Atwell l'apparizione di Captain Carter ... BadTaste.it Cinema

L'attrice ha fortemente criticato l'utilizzo del suo personaggio nel sequel di Doctor Strange, definendolo frustrante e dannoso per il suo arco narrativo.Marvel: una star del MCU rivela di non aver affatto gradito il modo in cui gli autori hanno fatto fuori il suo personaggio ...