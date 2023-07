(Di venerdì 14 luglio 2023) Era la partita per tutti, quella che avrebbero commentato e raccontato anche i frequentatori non abituali degli schermi tv riempiti da un campo da. Sì, ci eravamo già cascati nel precedente match tra Jannike Novake, da pivelli dell’osservazionetica, ci eravamo esaltati per i due set di vantaggio presi allora da. Si era sempre sull’erba chiazzata di Wimbledon e il nostro magrissimo campione era partito con un 7-5 al primo set e poi 6-2 al secondo. Gliallora si erano messi a studiare gli impegni della giornata sul cellulare, a rispondicchiare a qualche messaggio, immaginando di togliersi di torno la pratica del matchtico in un rapido terzo set per poi passare ad altro. Facce sicure, ...

Sinner ha mostrato la capacità di stare in campo contro uninfallibile riuscendo a costruire punti con la forza del suo gioco e non solo sfruttando errori (rarissimi) altrui. Poi, ...Match dominato dallo spagnolo classe 2003, che vince in tre set con un triplo 6 - 3 indue ... dopo quella vinta contro Ruud agli Us Open, che affronteràche a Wimbledon non perde da ...Il direttore Ubaldo Scanagatta intervista Paolo Bertolucci al termine della semifinale che ha visto Jannik Sinner uscire sconfitto da NovakPaolo "Pasta Kid" Bertolucci parla con Ubaldo della prestazione di Jannik, del livello di Nole della palle break non sfruttate e altro ancora. Ascolta qui l'audio integrale: Il tabellone ...

Djokovic quasi infallibile, Sinner comunque da sballo. Lezioni di tennis per osservatori occasionali Il Foglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA LA SCENEGGIATA DI DJOKOVIC E LE FINTE LACRIME QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK SINNER NELLA RACE SINNER CONSOLIDA LA PROPRIA CLASSIF ...Jannik Sinner perde la prima semifinale Slam in carriera. A batterlo è Novak Djokovic, per 6-3 6-4 7-6(4). Il serbo giocherà la trentacinquesima finale Slam in carriera, un numero da record che mai ne ...