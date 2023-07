Djokovic batte Sinner in 3 set e va in finale a Wimbledon 2023

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Janniksconfitto da Novaknella semidi. Il serbo, numero 2 del mondo e campione in carica,l’azzurro – numero 8 del tabellone – per 6-3, 6-4, 7-6 (7-4) in 2h46?.Per, alla prima semiin un torneo dello Slam, rimpianti nel primo set – con 3 palle break non trasformate – e soprattutto nel terzo parziale, con 2 set point non sfruttati sul 5-4., a caccia dell’ottavo titolo all’All England Club, affronterà inlo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, che ha liquidato il russo Daniil Medvedev, per 6-3, 6-3, 6-3.0-1 – Pronti, via eha subito due palle break, ...

