(Di venerdì 14 luglio 2023) Janniksconfitto da Novaknella semidi. Il serbo, numero 2 del mondo e campione in carica,l'azzurro - numero 8 del tabellone - per 6 - 3, 6 - 4, 7 - 6 (7 - ...

Il serbo si impone 6 - 3, 6 - 4, 7 - 6Perè l'arma in più da sfoderare quando si trova in difficoltà di punteggio. Per Sinner è la croce che gli compromette anche il secondo parziale: un doppio fallo e una prima quasi assente ...Jannik Sinner sconfitto da Novaknella semifinale di Wimbledon 2023. Il serbo, numero 2 del mondo e campione in carica,l'azzurro - numero 8 del tabellone - per 6 - 3, 6 - 4, 7 - 6 (7 - 4) in 2h46'. Per Sinner, alla ...

Djokovic batte Sinner in 3 set e va in finale a Wimbledon 2023 Adnkronos

Novak Djokovic batte Jannik Sinner e si qualifica per la finale di Wimbledon. Il serbo si è imposto sull'italiano per 6-3, 6-4, 7-6. (ANSA) ...Novak Djokovic batte Jannik Sinner e si qualifica per la finale di Wimbledon. Il serbo si è imposto sull'italiano per 6-3, 6-4, 7-6. Djokovic in finale affronterà il vincente tra Carlos Alcaraz e Dani ...