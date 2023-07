Diritto immediato all’avvocato | Ue apre procedura d’infrazione per l’Italia

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – La Commissione europea ha avviato procedure di infrazione inviando lettere di messa in mora all'Italia (insieme all'Austria e alla Svezia e pareri motivati al Belgio, all'Ungheria e all'Estonia), per non aver recepito correttamente la direttiva relativa aldi avvalersi di un difensore e di comunicare al momento dell'arresto. La direttiva mira a garantire l'accesso a un difensore fin dalle prime fasi del procedimento per indagati e imputati in procedimenti penali, nonché per le persone soggette a un mandato d'arresto europeo (Mae), in modo che chi è privato ??della libertà possa informare e comunicare con terzi, come il datore di lavoro o i familiari, nonché le autorità consolari. La Commissione ritiene che alcune misure nazionali notificate dai sei Stati non soddisfino i requisiti della direttiva, tra cui l'effettiva partecipazione di un ...

... Ungheria, Italia, Austria), disposizioni per informare un terzo in caso di privazione della libertà personale (Italia) e deroghe a tale(Estonia e Svezia), norme per informare il titolare ..."Lo sciopero non è un problema di ordine pubblico ma undei lavoratori, i lavoratori in ... aggiungono i lavoratori in lotta che chiedono "sostegnocon solidarietà concreta ...... chiedendone quindi l'rinnovo. Incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di ... Non abbiamo cancellato ilallo sciopero, abbiamo semplicemente " ha aggiunto il leader ...

Diritto immediato all'avvocato, Ue apre procedura d'infrazione per l ... Entilocali-online

La Commissione europea ha avviato procedure di infrazione inviando lettere di messa in mora all'Italia (insieme all'Austria e alla Svezia e pareri motivati al Belgio, all'Ungheria e all'Estonia), per ...Stando ad alcune voci, pare che Microsoft e Activision vogliano cedere alcuni diritti sul cloud in UK al fine di accontentare la CMA e ottenere la sua approvazione.