Diretta Wimbledon | Sinner ko | Djokovic è in finale! Ora Alcaraz - Medvedev segui il live

(Di venerdì 14 luglio 2023) LONDRA (REGNO UNITO) - L'italiano sconfitto nella prima semifinale in carriera in uno Slam : Noleconquista per la nona volta la finale didove incontrerà il vincente trae ...

...conquista per la nona volta la finale didove incontrerà il vincente tra Alcaraz e Medvedev. Il serbo andrà a caccia dell'ottavo titolo per eguagliare Federer . Segui la sfida in...Jannik Sinner eliminato in semifinale a: l'azzurro sbatte contro un super Novak Djokovic, che si impone 6 - 3, 6 - 4, 7 - 6 e si ... Il torneo inesclusiva su Sky Sport Summer (canale ......maschili a. Sul campo centrale sono in programma le due sfide che decreteranno i finalisti di domenica. Si parte con Sinner - Djokovic , a seguire Alcaraz - Medvedev . La1 - 1 ...

Il grande momento è arrivato: sul campo centrale di Wimbledon è iniziata la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che vale la finale del torneo sull'erba londinese. Su ilfattoquotidiano.it è possib ...