Diretta Wimbledon | Sinner ko | Djokovic è in finale! Alcaraz - Medvedev 3 - 0 6 - 3 | 6 - 3 | 6 - 3 LIVE

(Di venerdì 14 luglio 2023) LONDRA (REGNO UNITO) - Novakconquista per la nona volta la finale di. Il serbo andrà a caccia dell'ottavo titolo per eguagliare Roger Federer : sfiderà il numero uno al mondo, ...

LONDRA (REGNO UNITO) - Novak Djokovic conquista per la nona volta la finale di. Il serbo andrà a caccia dell'ottavo titolo per eguagliare Roger Federer : sfiderà il ...la sfida in...Il torneo inesclusiva su Sky Sport e in streaming su ...In palio, oltre che al trofeo di, anche la prima posizione del ranking mondiale. Tutto da vivere insu Sky Sport e in streaming su NOW . FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti ...

I primi due giocatori al mondo si sfidano: in palio lo Slam londinese. Ecco tutte le informazioni su data, orario e canali di diffusione del big match ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA LA SCENEGGIATA DI DJOKOVIC E LE FINTE LACRIME QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK SINNER NELLA RACE SINNER CONSOLIDA LA PROPRIA CLASSIF ...