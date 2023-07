Diretta Sinner - Djokovic 3 - 6 | 2 - 4 | secondo set | il serbo strappa il servizio nel terzo game | Jannik sciupa la palla del controbreak

2023 - 07 - 14 12:35:01 Dove vederla La partita sarà trasmessa intelevisiva dai canali SkySport, ma sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e Now. Jannika caccia della storia.E' la terza volta che un italiano arriva alla semifinale del torneo inglese.LONDRA (REGNO UNITO) - Prima semifinale in carriera in uno Slam per Jannik, che oggi (venerdì 14 luglio, inizio previsto per le ore 14:30) sfiderà a Wimbledon Nole ... Segui la sfida in..

Il serbo conquista un primo set equilibrato, ricordando subito a Sinner perché ha vinto 23 Slam in carriera: decisivo il break nel secondo gioco, mentre l’altoatesino non riesce a sfruttare le tre pal ...All England Lawn Tennis and Croquet Club è in corso 14.30 la semifinale maschile tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che vale un posto alla finale di Wimbledon. E' la terza volta che un italiano arriva ...