Diletta Leotta | la data del parto si avvicina | la foto in Sicilia su Instagram

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ladelsiper, che ha scelto di trascorrere la vacanza in, nella sua terra. Su, ha condiviso degli scatti spettacolari in bikini e con il pancione in vista. Super abbronzata, felice e con un sorriso speciale a vestire le labbra, per la conduttrice DAZN è un periodo d’oro, fatto di (dolce) attesa. E intanto si parla ancora delle presunte nozze, alimentate da un anello misterioso al dito.in: lesuCosa c’è di meglio di tornare a casa per rilassarsi?ha condiviso delledirettamente dalla sua. Nonostante ...