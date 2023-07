Digitale | Governo e Conferenza Regioni-Province autonome insieme per trasformazione

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) –dellee delleuniscono le forze per ladel Paese. Il Sottosegretario Alessio Butti e il presidente dellaMassimiliano Fedriga hanno infatti firmato l’accordo che delinea una road map comune per raggiungere la sovranitàdel Paese. Obiettivi dell’accordo di collaborazione “per la” sono promuovere una stretta collaborazione trasull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, temi di rilevante importanza per lo sviluppo del Paese, facendo sistema ...

Obiettivi dell'accordo di collaborazione 'Insieme per la trasformazione' sono promuovere una stretta collaborazione tra, Regioni e Province autonome sull'innovazione tecnologica e la ...L'accordo firmato dale dalle Regioni italiane: "INSIEME PER LA TRASFORMAZIONE", mira in questo senso a strutturare lo spartito per un'armoniosa collaborazione tra Stato, Regioni e ...L'accordo firmato dale dalle Regioni italiane: "INSIEME PER LA TRASFORMAZIONE", mira in questo senso a strutturare lo spartito per un'armoniosa collaborazione tra Stato, Regioni e ...

Accordo governo-Regioni per la trasformazione digitale Tiscali Notizie

(UNWEB) - Perugia, – È stato firmato questa mattina a Perugia l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome Regioni "INSIEME PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE". Un patto per mettere in chiaro i ...Da lei che viene dal popolo, da una famiglia che doveva tirare la cinta per andare avanti, mi aspettavo molto di più dell'ennesimo bonus rattoppo. E intanto ...