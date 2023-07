Diaby nel mirino del Napoli? Ecco la verità | è solo un’idea di Garcia

...perchè lo stessosarebbe più propenso ad accettare un'esperienza in Premier League : su tutte c'è il Newcastle sulle sue tracce, dopo che una prima offerta dell' Aston Villa è invece caduta...L'Aston Villa ha messomirino Moussa, esterno offensivo del Bayer Leverkusen, ma i tedeschi chiedono molto Nuovo obiettivo dell'Aston Villa in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i ...C'è chi è stato sacrificato a cifre a malapena sufficienti (, per 15 milioni al Leverkusen), ...- 18 anni si affacciava alla Prima squadra per poi trasferirsi a parametro zero alla Juventus...

Chi è Moussa Diaby, l'esterno d'attacco che apprezza Garcia Tag24

L’Aston Villa ha messo nel mirino Moussa Diaby, esterno offensivo del Bayer Leverkusen, ma i tedeschi chiedono molto Nuovo obiettivo dell’Aston Villa in questa finestra di mercato… Leggi ...L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa una panoramica sul mercato in entrata del Napoli. Kilman sarebbe il primo obiettivo per la difesa.