Detenzione e spaccio di droga | 41enne irpino nei guai

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Operativo – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hanno arrestato undel luogo, per “ai fini didi sostanza stupefacente”. Ieri, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto a Frigento in orario pomeridiano, i Carabinieri hanno intimato l’Alt al conducente di un veicolo, il quale alla vista dei militari, ha cercato di liberarsi di un involucro. Il gesto non è sfuggito all’occhio del carabiniere che, recuperando il plico, scopriva al suo interno 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina. L’esito dell’ulteriore perquisizione permetteva di rinvenire altri 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack. Alla luce delle evidenze emerse, ilè stato tratto in arresto e, su disposizione ...