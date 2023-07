Depay infuriato per il caso Benjamin Mendy | «Ora chi lo aiuterà a guarire?»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Memphissui social per il: ecco il messaggio dell’attaccante olandese Memphis, sui social, si è sfogato per il, con l’esterno francese assolto dai 9 capi di imputazione per stupro e tentato stupro nei suoi confronti. IL MESSAGGIO – «Parliamone!Tutti i casi archiviati.Quindi cosa stiamo facendo adesso?Chiquesto fratello a?Chi sarà responsabile per il danno sul suo nome?Come farà a riavere la sua carriera?Molti anni di investimenti per diventare un calciatore professionista…. Ora cosa!?Non ho mai toccato questo argomento perché non conoscevo tutti i dettagli, ma gli ho parlato una volta su FaceTime mentre era dietro le ...