Denunciati i tiktoker magrebini dell’ambulanza a scrocco | dopo la bravata gli insulti a Salvini video

(Di venerdì 14 luglio 2023) Interruzione di pubblico servizio e procurato allarme sono i reati per i quali sono statiin stato di libertà i due giovanidi origini magrebine, un 20enne e un 19enne, che nei giorni scorsi avevano finto un malore per farsi dare un passaggio dall’ambulanza da Rimini a Riccione, filmando tutto in unche era diventato virale. I due sono entrambi residenti nella provincia di Milano ed erano in vacanza in occasione del fine settimana della ”Notte Rosa”. Ildei duein ambulanza era stato poi pubblicato sul profilo social di @ssikerim, uno dei giovani. Nel filmato si vede uno dei che, fermi a bordo strada presso Coriano, comune dell’entroterra romagnolo, chiamano il numero d’emergenza 118, per farsi soccorrere da un’ambulanza. Inoltre,aver ...

