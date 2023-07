Nella scorsa notte a Salerno in pieno centro in Via Vernieri si procedeva alladell'edificio che ha ospitato nel corso degli anni anche istituti scolastici come il Focaccia. "quando abbiamo trovato il video di denuncia social di un residente della zona non credevamo ...Appena iniziati i lavori didel quartiere compreso tra via del Teatro Argentina, via ... Nuova l'illuminazionerealizzata lungo il percorso. Da San Nicola de' Cesarini il visitatore ...... la posizione della fontana diventata incerta e insignificante dopo ladella Torre ... ridefinire l'illuminazione. Il progetto prevede anche interventi nella rete dei sottoservizi: ...

Demolizione notturna in pieno centro, la protesta del Codacons Gazzetta di Salerno

L'azienda di Pordenone opera dal 1957 su tutto il triveneto, si occupa anche di smaltimento rifiuti, formazione di rilevati e fornitura di inerti ...La demolizione è stata sollecitata da tempo dall’Amministrazione comunale . Obiettivo: arginare i problemi legati alle occupazioni abusive notturne .