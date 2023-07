Demiral non convocato dall’Atalanta per il ritiro! Attesa Inter

(Di venerdì 14 luglio 2023) Merihnon è statoda Gasperini per il ritiro dell’Atalanta a Clusone. Possibili ragioni di mercato:spettatriceessata ESCLUSIONE – Merihnon fa più parte del progetto tecnico dell’Atalanta. Il difensore non è statoda Gasperini per il ritiro del club bergamasco a Clusone. Un’esclusione che fa rumore e che apre scenari di mercato con l’fra le opzioni, come rivelato dall’entourage del calciatore ai nostri microfoni. Si attendono quindi novità nei prossimi giorni con la pistache potrebbe infuocarsi da un momento all’altro.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Tra i difensori manca il turco Merih Demiral, non è convocato per scelta tecnica, sarà ceduto; l'Atalanta è in cerca di un difensore e i nomi caldi in questo senso sono quelli di Becao dell'Udinese. Turchia chiama, Demiral risponde. Il difensore turco dell'Atalanta rifiuta un'offerta per tornare in patria perché aspetta l'Inter. Intanto l'Atalanta spinge per lo svedese Hien del Verona e molla il brasiliano. Sul fronte Hojlund si attendono offerte scritte e formali dallo United.

Demiral non convocato per il ritiro: il turco può lasciare l'Atalanta Goal.com

Cercato dall'Inter, Merih Demiral è stato escluso da Gasperini per il ritiro di Clusone: scelta tecnica legata a un possibile trasferimento.Assenti anche gli infortunati Soppy, Hateboer e Palomino. Presenti i nuovi acquisti. A Clusone accoglienza con i bambini del campo estivo e primo allenamento ...