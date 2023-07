Delitto Carol Maltesi | sentenza choc Niente ergastolo perché ' lei era disinibita e lui si sentì usato'

(Di venerdì 14 luglio 2023)mancano premeditazione e aggravanti dei motivi futili o abietti e della crudeltà. È per questo che Davide Fontana, bancario di 44 anni, è stato condannato a 30 anni e non 'al ...

E ancora: 'Si è reso conto che la giovane e disinibitaMaltesi si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e che lo avesse usato e ...In questo lasso di tempo, utilizzava i social e il telefono diMaltesi, raccontando ai ...che il movente 'non è da ritenersi turpe o spregevole più di ogni altro motivo che induca a un...Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato a 30 anni di reclusione il killer di. Secondo i ... L'assassino aveva confessato iltre mesi dopo, quando fu arrestato e i giudici non hanno ...

Omicidio Carol Maltesi: Fontana la massacrò perché si sentiva "usato" e "messo da parte" RaiNews

