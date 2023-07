De Luca diserta la manifestazione del Pd a Napoli e si prepara a correre per la terza volta sostenuto da 18 liste

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLanazionale del Pd acontro l’autonomia assume un aspetto politicamente molto particolare: più che di autonomia differenziata, ovvero del disegno di legge del ministro Roberto Calderoli, il tema che attira la curiosità degli osservatori e degli addetti ai lavori è quello dell’autonomia dello stesso Pd da Vincenzo De. La due giorni che ha preso il via oggi alla Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli, infatti, vede molte presenze autorevoli (domani è previsto l’intervento della segretaria nazionale Dem, Elly Schlein), ma soprattutto un’assenza che fa rumore: quella dello stesso De, ormai in rotta di collisione con gli attuali vertici del suo partito. Denelle ultime settimane non ha risparmiato critiche feroci alla Schlein e ai suoi ...

Vincenzo Del''estate militante' di Elly Schlein , segretaria del suo stesso partito, il Pd. Il presidente della Campania, in particolare, avrebbe deciso di non partecipare alla manifestazione di due ...... nonché la scorsa settimana con il via libera del ministero dell'Economia ,la commissione ... Per il dem Piero De, che aveva presentato uno dei due testi, 'è una anomalia assoluta che il ...... il presidente Deche non riceve gli allevatori che protestano contro il piano degli abbattimenti bufalini indiscriminati nel Casertano eil tavolo convocato dal sottosegretario Gemmato ...

Nuova sfornata di insulti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, dopo lo show di stamattina su Bianca Berlinguer e Mauro Corona, torna a bomba su quelli che ormai sono i suoi più ...