Davide Mazzanti | “Ora ci riposeremo | poi penseremo all’Europeo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Si è concluso con una sconfitta, come quella subita nel girone contro lo stesso avversario, il cammino dell’Italia nella Volley Nations League Femminile. La Turchia ha avuto la meglio ancora una volta con le Azzurre che sono state sconfitte per 3-0 (19-25; 15-25; 18-25). Al termine del match il CTha parlato ai microfoni della FIPAV e ha commentato la prestazione delle sue ragazze, affermando che anche questa battuta d’arresto sarà parte di un cammino più ampio. (Credit foto – pagina Facebook del coach)Le parole del CT della Nazionale ai microfoni della FIPAV: ” “Il percorso è stato bello e continua, ma oggi (ieri ndr) non siamo mai entrati in partita. Siamo andati in difficoltà con i tempi in attacco da subito e questo ci ha destabilizzato. Loro ci hanno tenuto molto bene mentre noi facevamo fatica a trovare continuità di colpi. ...