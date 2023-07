“Dato per morto” Giovanni Allevi | la voce che sconvolge tutti Poi parla lui e si scopre la verità

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023)non è. È lui stesso a riferirlo e la precisazione arriva per un motivo ben preciso. Chi segue il mondo dei social sa bene che ieri è stata data una notizia terribile secondo la qualesarebbe. Evidentemente però, non è così. E per fortuna. È lo stesso musicista e direttore d’orchestra a fare questa piccolissima precisazione. L’artista scrive quindi: “Perquelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora!”. >> “Choc dall’autopsia”. Morta nella suite, la scoperta sulla cantante è da brividi: fan sconvolti Chiaramente però, qualcuno ci ...