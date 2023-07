Daniele Dal Moro in lacrime attacca la Murgia | “E guerra sia”

Continua la soap opera degli Oriele. Dopo la nuova rottura Oriana Marzoli è tornata a farsi sentire per smentire i rumor che la vorrebbero già in compagnia di un nuovo ragazzo, mentreMoro si è sfogato raccontando una serie di aneddoti. Le lacrime diMoro: "Sarò anche un narcisista". La nuova puntata della telenovela ha dell'incredibile ed è un mix tra Black ...Infine, per la pallanuoto ,16 al 29 luglio di scena ai Mondiali di Fukuoka anche Settebello e ... Andrea Voria con al commento tecnico Tommaso Rinaldi Pallanuoto :Barone ed Ettore ...... mentre martedì 8 agosto il palco sarà calcatoduo salentino Andrea Carrozzo " Valeria Fasiello ... flauti e voce; Beatrice Miniaci, flauti; Valerio, elettronica e chitarra baritona; martedì ...

Grande Fratello Vip, ex gieffina contro Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: "Non sono mai stati assieme" ComingSoon.it

I due protagonisti del Grande Fratello Vip sono arrivati ai ferri corti: volano stracci dopo la fine della relazione.Il musicista: «Mio padre mi ha insegnato rispetto e umiltà, li ho trasmessi ai miei figli. Ma non sono stato severo come lui». Il ricordo: «Durante le nostre passeggiate nei boschi mi faceva leggere a ...