Dal weekend caldo rovente | previsti anche 12 gradi sopra la media

Ultime precipitazioni, anche temporalesche, in Piemonte e Lombardia con temperature in lieve diminuzione un po' su tutta Italia. Poi nelpassaggio di testimone tra anticicloni con l'arrivo dell'ancora più caldo anticiclone sub - tropicale che progressivamente farà aumentare le temperature che raggiungeranno picchi anche i 12°C ...Ilsarà ricco di occasioni per stare in compagnia. Scorpione Cari Scorpione , le stelle parlano chiaro: avete bisogno di svagarvi e di fare cose diversesolito. Uscite dalla routine e ..." Da domani, l'espansione dell'anticicloneN - Africa eMediterraneo verso le Alpi, ... avrebbe suggerito l'esultazione (che appunto oggi suona un tantino improvvida) con la frase: "...

Meteo: dal weekend arriva l’anticiclone Caronte Agenzia ANSA

Le previsioni meteo per il weekend ci dicono dell’arrivo dell’ancora più caldo anticiclone sub-tropicale che progressivamente farà aumentare le temperature che raggiungeranno picchi anche i 12°C sopra ...Si inizia venerdì 14 luglio alle 23,30 con Noxe, la notte più calda della Riviera dei Fiori all’insegna della migliore musica reggaeton e commerciale del momento ...