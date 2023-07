Dal Moro piange e si sfoga dopo la rottura con Oriana | il dramma della chat

(Di venerdì 14 luglio 2023) Continua la soap opera degli Oriele.la nuovaMarzoli è tornata a farsi sentire per smentire i rumor che la vorrebbero già in compagnia di un nuovo ragazzo, mentre Daniele Dalsi èto raccontando una serie di aneddoti. Le lacrime di Daniele Dal: “Sarò anche un narcisista”. La nuova puntatatelenovela ha dell’incredibile ed è un mix tra Black Mirror e Gossip Girl. Un utente di Twitter ha creato una fintatra, Micol, Nicole e Giaele, questi screen fake e ironici sono arrivati alle dirette interessate. La Murgia ha inviato lafake in un vero gruppo Whatsapp che ha con le altre ex gieffine e ha documentato le loro reazioni nelle storie di Instagram… pov: ...

... era Aldo. In molte case italiane comandava il Duplex, un diabolico sistema che associava il ... Fuoritempo Abbiamo cominciato in questo modo, e la moltiplicazione delle chiamate " chi l'...Una risposta che ha mandato su tutte le furie il belha così risposto, come ripreso da BlogTivvu.com . Daniele: "Ho pagato tutti i ristoranti e gli alberghi io" "Trovati qualcuno ...Elenoire Ferruzzi a Tag24 , ha commentato la recente (e nuova) rottura tra Oriana Marzoli e Daniele, sui ex compagni d'avventura del Gf Vip 7. Non è la prima volta che l'ex gieffina si espone negativamente sulla coppia , a Fanpage , di recente, aveva dichiarato: L'ex gieffina ha poi ...

Grande Fratello Vip, ex gieffina contro Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: "Non sono mai stati assieme" ComingSoon.it

Chiuso lo scarico di via Aldo Moro: con Energie per il Sarno portati a depurazione i reflui di altri 1300 L'articolo Energie...(Fonte: Lo Speakers Corner - News archiviata in #TeleradioNews il tuo s ...Un altro importante obiettivo ambientale raggiunto nell’ambito del programma Energie per il Sarno, che si aggiunge ai risultati già conseguiti, tra cui la recente bonifica del Canale San Tommaso. Graz ...