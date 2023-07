Dal Colosseo alla Basilica di Norcia | i cantieri impossibili dei maghi del restauro

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'azienda pugliese Barozzi è riferimento a livello nazionale per gli interventi dipiù delicati: fondata una quarantina di anni fa, fattura 200 milioni di euro e ha oltre 350 dipendenti

Dal Colosseo alla Basilica di Norcia, i cantieri impossibili dei maghi ... ilGiornale.it

L'azienda pugliese Barozzi è riferimento a livello nazionale per gli interventi di restauro più delicati: fondata una quarantina di anni fa, fattura 200 milioni di euro e ha oltre 350 dipendenti ...Le storiche e lunghissime file sono un problema secondario. Oggi visitare il Colosseo, il monumento più famoso al mondo, è diventato - nel vero senso del termine - un lusso ...