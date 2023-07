Dai social network alle AI | un italiano su tre li usa per le vacanze

Leggi su tuacitymag

(Di venerdì 14 luglio 2023) Estate 2023, la destinazione del prossimo viaggio si sceglie suie con l’aiuto delle intelligenze artificiali. Gli hashtag di TikTok e Instagram e i suggerimenti di ChatGPT sono ormai una preziosa fonte di ispirazione per chi non sa dove andare in vacanza e non solo.e AIati per le. Instagram, TikTok e le intelligenze artificiali stanno cambiando radicalmente il modo di scegliere le destinazioni di viaggio. I dati parlano chiaro: un utente su tre cerca ispirazione sui, mentre l’utilizzo di ChatGPT per finalità di viaggio è aumentato del 3105% rispetto al 2022. È questa la fotografia scattata da Bluepillow, il primo metamotore di ricerca online in Italia che aggrega affitti di case, alloggi e di hotel da tutti ...