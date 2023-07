Dai fondi per gli alluvionati alle rsa | dalle ciclovie alla Carta cultura giovani | il governo ha fatto scadere 65 decreti attuativi su 296

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Le rsa possono attendere: a sette mesi dal varo della legge di Bilancio il Dpcm necessario per sbloccare il contributo straordinario a copertura dell’aumento delle bollette nel 2022 ancora non si è visto. Come quello con il riparto del fondo che dovrebbe assicurare le professionalità necessariericostruzione dopo gli eventi sismici. Intanto l’Emilia Romagna ancora aspetta icon le procedure per il versamento dei ristori dei danni subiti dagli operatori economici e i sostegni per gli studenti universitari che nell’alluvione di maggio hanno perso attrezzature e strumenti didattici. E, ciliegina sulla torta, è disperso pure il provvedimento ministeriale che doveva definire i criteri per il riparto del Fondo per il contrasto al consumo di suolo in favore delle Regioni e Province autonome. Mentre arranca sul Pnrr, il...