“Dagospia è una portineria elettronica Spese legali? Ho pagato un paio di milioni”

... giornalista die Il Fatto Quotidiano , tramite la sua pagina Twitter, per l'edizione di Domenica In al via questo autunno Mara Venier starebbe pensando di introdurrenovità riguardante ...Da ilnapolista.it agnelli elkann Scrive la Gazzetta che l'addio alla Superlega della Juventus è stato preceduto un mese fa datelefonata di fuoco tra Andrea Agnelli e la dirigenza (immaginiamo John Elkann): Il 6 giugno la Juve ha comunicato la decisione ...A sorpresa, dai social, arriva il racconto disua follower ...

Bonucci fuori rosa, tutte le rivelazioni di Dagospia Corriere dello Sport