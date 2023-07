Dagli impianti alla viabilità | slavina sui Giochi Milano-Cortina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 luglio 2023) Mancano meno di mille giorni all’apertura deiolimpici invernali di(inizieranno il 6 febbraio 2026) e si fa sempre più probabile l’ipotesi di spostare le gare di alcune discipline in Svizzera, dopo che si era già ventilata l’ipotesi Piemonte. Il motivo? Molti, soprattutto in Lombardia, non saranno pronti per il grande evento. Lo saranno però dopo che le Olimpiadi invernali saranno solo un ricordo, perché i lavori per la realizzazione procedono per stralci e molte opere previste saranno realizzate solo in parte, ma non completate per l’apertura deiolimpici e paralimpici. Nel Piano nazionale di interventi deinazionali olimpici approvato dal governo Draghi su proposta di Luigi Valerio Santandrea, amministratore delegato della Simico (società ...