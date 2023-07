Da Roma in Nuova Zelanda e ritorno a piedi | 26 500 km per l’ambiente

... Giancarlo Pittelli ) è la causa di unaprofonda frattura tra i partiti di governo. L'idea di ... ribadisce dal palco dell'evento La Giustizia in Piazza a. 'Non se ne parla neanche', ...... non ho impiegato molto a percepire la grande tradizione che accompagna l'AS, una società che ...hanno accresciuto in me il desiderio di aderire a questo progetto e non vedo l'ora che questa...si è riunito oggi e, di concerto con l'azionistaCapitale, ha deliberato di incaricare per lo ... ha anche approvato unamacrostruttura. 'A nome del C.d. A. - dichiara il Presidente di AMA S.

A Roma nuova sede per l'Accademia di Costume e Moda RaiNews

La prestigiosa Accademia Costume & Moda di Roma avrà presto i suoi nuovi spazi dove un tempo c'erano i Magazzini Allo Statuto nel Rione Esquilino: 20 milioni di investimento ...(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Termina con una vittoria l'amichevole dell'Italia femminile contro la Nuova Zelanda, match di preparazione ai mondiali di calcio che per le Azzurre prenderà ...