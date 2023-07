Da quando il ritorno delle batterie rimovibili sui telefoni e perché

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilsuidi qualsiasi brand ma anche sui tablet e altri dispositivi elettronici sarà realtà nel futuro. L’Unione Europea era impegnata da tempo nel raggiungimento di questo obiettivo e, in queste ore, ha rilasciato un regolamento che non lasci scampo ai produttori che dovranno adeguarsi a quanto in realtà accadeva già in passato. Alzi la mano chi, tra i primi possessori dimobili, non abbia rimosso la batteria del suo dispositivo (magari per sbloccarlo o raffreddarlo). La pratica era molto comune e semplice per gli utenti finali ai tempi dei cellulari e dei primissimi smartphone. Poi per questioni tecniche, di design e molto altro ancora si è provveduto a negare questa possibilità, almeno fino ad ora. In effetti, l’Unione Europea ha ...