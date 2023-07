Da Cdp 1 mld a Intesa Sanpaolo per la crescita di Pmi e Mid-Cap italiane

(Di venerdì 14 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Favorire l'accesso al credito delle imprese di minori dimensioni per aiutarle nella realizzazione dei loro progetti e sostenerne lae la competitività. Sono gli obiettivi del finanziamento da un miliardo di euro che Cassa Depositi e Prestiti ha concesso a. Un'iniziativa che si inserisce nell'ambito della più ampia collaborazione fra le due Istituzioni a vantaggio delle aziende.Nel dettaglio, le risorse saranno integralmente impiegate daper erogare nuovi finanziamenti fino a 25 milioni di euro, di durata fino a 18 anni, a PMI e Mid-Cap. Le risorse saranno dedicate a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione (facendo leva anche sulle filiere produttive) sul territorio nazionale, ...

Le risorse messe in campo da, pari a 260 milioni, saranno impegnate da Alba per concedere nuovi contratti di leasing alle piccole e medie imprese con 'l'obiettivo di continuare a sostenere il ...Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell'amministratore delegato e direttore generale Dario Scannapieco ha approvato nuove ...Il cda diha deliberato nuove operazioni a favore di imprese ed economia locale per oltre 3 miliardi. La spa di via Goito segnala che su proposta dell'amministratore delegato Dario Scannapieco e' stato dato ...

Con CDP intendiamo, in questa particolare occasione, agevolare l’intero sistema economico in una fase in evoluzione che va letta come momento di svolta positiva per molte nostre aziende”.Favorire l’accesso al credito delle imprese di minori dimensioni per aiutarle nella realizzazione dei loro progetti, sostenendone la crescita e la ...