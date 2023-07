"Questo ulteriore accordo conconsolida una collaborazione di fondamentale rilevanza, consentendo ad AdSP di intervenire direttamente per il completamento di opere necessarie per lo ...Piu' precisamente,eroghera' alla Asp 29 milioni di euro tramite un prestito diretto, 50 milioni saranno erogati da"a seguito di un accordo di provvista con il quale laha concesso una ...Le risorse messe in campo da, pari a 260 milioni, saranno impegnate da Alba per concedere ... Successivamente, il gruppo(Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti)...

Da BEI e CDP 80 milioni per sostenere l'espansione dei porti di Roma CDP

Puntano a sostenere l'ammodernamento e l’espansione dei porti di Roma, contribuendo ad aumentarne la produttività e migliorando i servizi per i passeggeri, i finanziamenti del valore complessivo di ci ...CIVITAVECCHIA - Sostenere l'ammodernamento e l’espansione dei porti di Roma, contribuendo ad aumentarne la produttività e migliorando i servizi per i passeggeri. Que ...