Cuffie TV HP Comfort Meliconi | specifiche e prezzo

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il divano ti attende per goderti un film come se fossi al cinema in totale silenzio e relax? Prova le HPdi, lewireless che ti consentono di ascoltare i tuoi programmi preferiti isolandoti completamente dai rumori esterni e senza l’ingombro di cavi. Sono dotate di una comoda ed elegante base di ricarica e durano fino ad 8 ore di uso continuato. Inoltre sono compatibili anche con i TV meno recenti!al pubblico consigliato: circa 65 euro.: con base di ricarica ingresso audio analogico ( JACK 3.5MM) Portata max: 100 metri in campo aperto Trasmissione wireless UHF 863-865 MHz 3 canali disponibili. LeHPsono acquistabili sul Sito, presso la GDO, i negozi specializzati di elettronica, i ...