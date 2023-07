Crystal Palace-Brondby Amichevole | 15-07-2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Secondo l' Evening Standard il nome in uscita è quello di Callum Hudson - Odoi , sul quale ci sono, Fulham e Nottingham Forrest .Di Arthur pure ormai si sa tutto, si lavora a un prestito per provare a limitare i danni, ci sonoe Fiorentina tra le altre. Per Denis Zakaria c'è una trattativa avviata, è quella col ...... la Salernitana cerca anche una prima punta e ha già sondato la disponibilità di Mateta , che deve rilanciarsi dopo un anno avaro di soddisfazioni con il. .c - entry > p" data - ...

Torino, tutti pazzi per Schuurs in Inghilterra: sorpasso Crystal Palace al Liverpool con 35 mln TUTTO mercato WEB

Il Fenerbahce offre 9 milioni all'Udinese per il difensore. L'Atalanta e un Toro che ha in Hien un'alternativa al brasiliano restano alla finestra ...Secondo quanto riportato da "Tuttosport", in caso di partenza di Schuurs, il Torino starebbe preparando un triplo colpo in entrata. I primi due profili seguiti sarebbero Isak Hien e Josh Doig dell' ...