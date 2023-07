Lavuole tornare subito in Serie A e sul mercato starebbe cercando profili d'esperienza da consegnare nelle mani di Ballardini Lavuole tornare subito in Serie A e sul mercato starebbe cercando profili d'esperienza da consegnare nelle mani di Ballardini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per l'...... cifra che arriva a 60 milioni per l'Inter, fanalino dinella classifica delle spese per il ... Infine la: una spesa molto alta sul mercato (34,3 milioni) senza però risultati tangibili ...... cifra che arriva a 60 milioni per l'Inter, fanalino dinella classifica delle spese per il ... Infine la: una spesa molto alta sul mercato (34,3 milioni) senza però risultati tangibili ...

Cremonese, Coda e Vazquez per i sogni da Serie A Calcio News 24

La squadra grigiorossa, che sabato partirà per il ritiro in Val di Pejo, ha in corso diverse trattative per completare l'organico a disposizione di Ballardini ...Domani sarà il giorno del raduno per la squadra grigiossa, che inizierà la nuova avventura puntando su 24 convocati, ma il ds Giacchetta deve portare a termine ancora diversi inserimenti nonostante un ...