Cremlino | non abbiamo detto nulla di una proroga sul grano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato all'agenzia Interfax che la Russia non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a una possibile estensione dell'accordo sul. "Non...

...suo incontro con il capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin che si sarebbe tenuto al... come confermato anche dal Pentagono,partecipa più "in modo significativo" alle operazioni ...La replica delsul sì di Putin riferito da Erdogan: 'abbiamo detto nulla'Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato all'agenzia Interfax che la Russiaha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a una possibile estensione dell'accordo sul grano. "abbiamo rilasciato alcuna dichiarazione su questo punto", ha detto Peskov. In precedenza il leader turco Recep Tayyip Erdogan aveva detto che Vladimir Putin era d'accordo a prorogare l'intesa. . ...

