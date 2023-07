(Di venerdì 14 luglio 2023) Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Scendono ancora iinnell', così come i i. Dal 7 al 13 luglio si sono registrati 3.411 nuovi, in calo dell'8,6% rispetto ai 7 giorni precedenti (quando erano 3.731). Sono stati 36 i decessi in 7 giorni, il 5,2% i

Covid Italia oggi, 3.411 contagi e 38 morti: bollettino ultima settimana Adnkronos

Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute) – Scendono ancora i contagi Covid in Italia nell’ultima settimana, così come i i morti. Dal 7 al 13 luglio si sono registrati 3.411 nuovi contagi, in calo dell’8,6% ...Siamo nel periodo dei saldi, che attirano enormi masse di consumatori, sia in presenza che online. La paura del contagio Covid si è dissolta e prima di andare in vacanza gli italiani approfittano dell ...