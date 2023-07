Cosa non torna sul caso Santanchè Senaldi | Atto politico

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il tema al centro dell'edizione odierna di Agorà estate è quello de cortocircuito tra politica e giustizia. Sul tavolo, nella puntata di venerdì 14 luglio del programma di Rai3, tra l'altro c'è l'inchiesta sulla ministra del Turismo Daniela. Sul “Visibilia”. Tra gli ospiti della trasmissione c'è il condirettore del quotidiano Libero Pietro: “Io posso riconoscere che" l'esponente di Fratelli d'Italia "abbia tutte le colpe di questo mondo ma dopo 8 mesi penso che l'avviso di garanzia le vada recapitato”, affermafacendo riferimento al fche la procura, con l'indagine in corso, ancora non ha inviato al'avviso di garanzia. Il giornalista continua: “Non capiscoaspettano, il fdi non ...