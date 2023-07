Cosa dicono i dati INVALSI e perché preoccuparsene

(Di venerdì 14 luglio 2023) Icertificano una volta di più che la scuola italiana vive una crisi profonda e che presenta caratteristiche ben determinate. La prima è il peggioramento dei livelli di apprendimento man mano che si avanza con il ciclo di istruzione. Insomma, la scuola, procedendo anno dopo anno, perde pezzi, rallenta lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze di chi la frequenta, dai primi anni fino aisconcertanti che riguardano gli studenti a un passo dalla maturità che sanno comprendere a fatica un testo in lingua italiana e sono scarsi in matematica. Iriferiscono questo. Il secondo elemento lampante è che l’Italia è spaccata in due, come ha chiarito anche il ministro Giuseppe Valditara commentando l’aggiornamento. La scuola non riesci ad essere un elemento di riscatto sociale, ...

"Ubriaco già dal mattino"in paese. "Sai le galline che sono sparite in quel periodo". Dopo ... Se lui non è Antonello, Silvia non è Silvia, ogniperde consistenza. Ma è un istante: corre ...Nel palazzo di Chemnitz, in Sassonia, dove le persone vengono "" perch "c'è spazio", la ... Chedifendiamo allora quando alziamo barricate in nome dell'italianità Un'Italia ferma a ......unisce al bailamme dei commentatori pronti a spiegarci quello che i media mainstream non ci. ... Enon pensa di farti questo Jorit Un bel viaggietto a Mariupol, nel Donec'k, porto ucraino ...

Crescita zero, finito effetto Superbonus: cosa dicono i numeri di Bankitalia Adnkronos

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto la notte scorsa 16 dei 17 droni kamikaze lanciati dalle forze russe nel Paese, oltre a sette droni da ricognizione: lo ha reso noto l'Aeronautica militare delle ...(Adnkronos) – Crescita zero nel secondo trimestre. Il Bollettino economico di Bankitalia fotografa un rallentamento dell’economia italiana, a causa della diminuzione della produzione manifatturiera e ...