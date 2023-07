Cosa ci dicono sullo stato delle serie tv le nomination agli Emmy 2023

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Parecchie sorprese ma anche alcune attese conferme per le. L’elenco completo dei candidatiOscar della televisione per la 75esima edizione èannunciato dal presidente dell'Academy of Television Arts & Sciences, Frank Scherma, e dall'attrice Yvette Nicole Brown lo scorso 12 luglio in diretta streaming dallo Hollywood Athletic Club. Succession, The last of us e The White Lotus guidano la listacandidature rispettivamente con 27, 24 e 23totali. E mancano alcuni titoli che ci saremmo aspettati nelle categorie maggiori (come la grande assenza di The Crown in 3 shortlist su 4 che riguardano gli attori migliori in una). Ledel, ...