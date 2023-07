CorrSport | Zielinski Sceglie il Cuore Sopra il Denaro | Rinuncia a 36 Milioni per Restare al Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 luglio 2023) Piotr, centrocampista del, è pronto are a un’offerta milionaria dall’Arabia percon la sua squadra del. Calciomercato. In un mondo dove ilsembra spesso regnare sovrano, ci sono ancora storie che ci ricordano che non tutto si può comprare. È il caso di Piotr, centrocampista del, che è pronto are a un’offerta milionaria percon la sua squadra del. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport,non ha intenzione di accettare la super offerta dell’Al-Ahli, squadra dell’Arabia Saudita. L’offerta sarebbe di 36di euro per ...