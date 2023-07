Corriere dello Sport – Tadic rescinde il contratto | è ufficiale

(Di venerdì 14 luglio 2023) 2023-07-15 00:09:26 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: AMSTERDAM (PAESI BASSI) – Clamoroso all’Ajax: Dusanha rescisso il propriocon i ‘Lancieri‘. Lo rende noto il club di Amsterdam con un comunicato. Il 34enne capitano dei biancorossi e dalla Nazionale serba, in scadenza il 30 giugno del 2024, ha chiesto e ottenuto la rescissione con un anno d’anticipo per divergenze con il club.ha giocato 241 partite con la maglia dell’Ajax, segnando 105 gol e contribuendo alla vittoria di tre Eredivisie, due coppe d’Olanda e una Supercoppa nazionale.saluta l’Ajax “La decisione di lasciare il club è stata molto difficile da prendere“, sottolinea il 34enne fantasista ai canali ufficiali del club olandese. ...

Calciomercato Napoli, c'è lo stop alla cessione di Diego Demme: un grosso ostacolo nella trattativa per lui Secondo quanto scrive ilSport, il Napoli avrebbe visto stopparsi l'affare per la cessione di Diego Demme all'Hertha Berlino, nonostante l'interesse del club tedesco. A frenare tutto, però, ci ha pensato la ...Attimi di paura per Wanda Nara . Stando a quanto spifferato dal programma tv argentino Intruders , la moglie - agente di Mauro Icardi sarebbe stata ricoverata d'urgenza in ospedale in Argentina. L'...I media argentini hanno diffuso una terribile notizia sulle condizioni di salute di Wanda Nara . Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre , a Wanda ...

Napoli, per il Corriere dello Sport Zielinski rifiuta l'Al-Ahli: il centrocampista vuole il rinnovo TUTTO mercato WEB

Il 34enne capitano della Serbia lascia i 'Lancieri' a un anno dalla scadenza: era un obiettivo della Roma per il dopo Zaniolo ...Il ciclista polacco si è imposto staccando i compagni di fuga. Nel finale attaco di Pogacar, che rosicchia secondi alla maglia gialla ...