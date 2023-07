Corridoio di Lacin | sempre più grave la crisi umanitaria del Nagorno-Karabakh

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo 210 giorni di blocco deldida parte dell'Azerbaigian, che nessuna trattativa è riuscita finora a risolvere, gli abitanti armeni delcontinuano a soffrire di carenza di provviste e servizi. Il gas manca ormai da tre mesi, e dall'inizio dell'anno non arriva neppure l'elettricità, si usano le fonti locali che bastano per qualche ora al giorno. Il consigliere del ministro di Stato del-Artsakh, Artak Beglaryan, ha spiegato su Facebook che non si riescono a stabilire contatti con gli azeri sulla questione delle forniture: “Lo scopo principale delle riaperture limitate può essere una strategia per alleggerire le pressioni dall'esterno per brevi fasi, ma credo che servano a gettare la popolazione locale nel totale disorientamento, spingendo la gente a desiderare ...