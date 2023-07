(Di venerdì 14 luglio 2023) La situazione legata a Joaquine Denzelè particolare, ma resta in-by anche perchéadha, ma non è l’unico motivo. IN-BY – L’esperienza di Joaquinalfin qui è stata ben al di sotto le aspettative, proprio negativa se dobbiamo dirla tutta. Ciò nonostante, il suo nome non è segnato tra i possibili giocatori in uscita nonostante la (quasi) rivoluzione della rosa. Questo perché adnon sono arrivate offerte particolarmente esaltanti pere per il giocatore stesso. Oltre, tra quelli che non hanno disputato una stagione particolarmente esaltante c’è anche il nome di Denzel ...

Sulle corsie esterne non si toccano Dimarco e, ma si lavora per valide alternative, ... Lautaro Martinez, mentre è oggetto di valutazioni il futuro del Tucu. Dal mercato, non è escluso ...Ricordiamo che abbiamo in casa giovani talenti come Fabbian (Gagliardini), Satriano (), ... presumibilmente Brozovic 20M (abbiamo Chala e Asllani in quella posizione),35M (a mio avviso ...... anche un'altra cessione potrebbe essere inevitabile e, a mio avviso, non così dolorosa:. ... Se la certezza è il campione del mondo, per l'altro albicelestebisogna solo attendere l'...

Correa e Dumfries in stand-by, l’Inter oggi ha altre priorità: il punto Inter-News.it

Tramite tentativo di agenti, Dumfries potrebbe diventare oggetto di discussione in casa Barcellona. Affare non semplice e sui 30-35 milioni ...