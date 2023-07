Corrado Tavelli | “Dentista? Fine Di Un Problema!” | il Bestseller su come curare i denti senza preoccupazioni economiche

(Di venerdì 14 luglio 2023) Milano,14.07.2023 –Andare dalè qualcosa che spesso e volentieri mette a dura prova molti di noi, tanto dal punto di vista emotivo quanto dal punto di vista economico. Quel che è certo è che superare l’ansia legata alle visite odontoiatriche e garantire il benessere ai propriè possibile. Tutto sta nel saperefare. Per tutti coloro che desiderano ritrovare la salute dentale ma non sannofare, esce oggi il libro diDI UNridurre l’impatto emotivo ed economico delle cure dentali con scelte consapevoli e mirate: 6 mosse e 28 segreti ...

Sinner diventa così il decimo italiano a raggiungere una semifinale Slam dopoBarazzutti , ... Pietro Nicolodi, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Matteo Renzoni, Dalila Setti, Fabioe ...Sinner diventa così il decimo italiano a raggiungere una semifinale Slam dopoBarazzutti , ... Pietro Nicolodi, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Matteo Renzoni, Dalila Setti, Fabioe ...

Corrado Tavelli lancia il Bestseller “Dentista Fine Di Un Problema!” Agenzia ANSA

Milano,14.07.2023 –Andare dal dentista è qualcosa che spesso e volentieri mette a dura prova molti di noi, tanto dal punto di vista emotivo quanto ...Come ridurre l'impatto emotivo ed economico delle cure dentali con scelte consapevoli e mirate: 6 mosse e 28 segreti per risolvere i tuoi problemi in modo definitivo ed eticamente corretto (ANSA) ...