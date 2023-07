Controlli nel centro storico. Due arresti e dieci denunce

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Gruppo di Roma, con il supporto dei colleghi del Gruppo Tutela Salute, del Gruppo Tutela Lavoro e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, hanno eseguito una serie dimirati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e a contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità neldella Capitale e nei pressi dello scalo ferroviario di Roma Termini. Ad esito delle attività 2 persone sono state arrestate, 10 persone sono state denunciate a piede libero e sanzionate amministrativamente 13 persone. In via Marsala, un cittadino straniero di 36 anni è stato arrestato poiché a seguito di un controllo dei Carabinieri è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità Polacche per il reato di spaccio di stupefacenti. Presso la fermata ...

...individuali e quarantene finalizzata ad ottenere "Covid - zero", cioè contagi prossimi o ...5% quest'anno, e al 4,8%2024. Questi dati, visti da un paese sviluppato dalla crescita bassa ...Dopo diversi, il Questore chiude l'affittacamere . La squadra Investigativa della Polizia ...decreto di sospensione per la durata di 15 giorni delle autorizzazioni di una pizzeria situata...MILANO 'Mi dispiace molto non riuscire ad assumere le persone per effettuare icampo degli incidenti sul lavoro. Purtroppo noi continuiamo a fare i concorsi, ma non si presentano. Il governo di Roma dovrebbe valutare la possibilità di aumentare le remunerazioni'. ...

Controlli nel centro storico per il decoro. Sequestrata merce a ... Live Comune di Venezia

Continuano i controlli da parte dei Carabinieri concentrandosi questa volta nel centro storico della capitale.Parole che arrivano all’indomani dell’incidente verificatosi nella baia di Marina di Puolo, tra Sorrento e Massa Lubrense dove un motoscafo ha investito e affondato una barca, mandando in ospedale il ...